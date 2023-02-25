Жительницу Красноярска осудили за продажу залогового автомобиля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вынесли приговор местной жительнице, которая продала женщине автомобиль, находившийся в залоге. Об этом сообщает МВД по краю.

42-летняя красноярка купила автомобиль Шевроле Клан. Однажды она решила прокатиться на машине, но обнаружила, что на парковке транспорта нет. Пришлось обратиться в полицию.

Оказалось, что женщина приобрела залоговый автомобиль. Продавщица взяла микрозайм в 395 тысяч рублей на покупку авто в залог приобретенной машины. Однако платить по кредиту она перестала и решила продать машину.

Покупательнице она, правда, забыла рассказать, что иномарка находится в залоге, и ее могут забрать в любой момент. В итоге так и получилось. Сама же аферистка на вырученные деньги (290 тысяч рублей) уехала с семьей в Краснодарский край.

Суд признал красноярку виновной в мошенничестве. Ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.