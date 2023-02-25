В Красноярске завершились поиски сбежавших из детдома мальчиков Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 25 февраля завершились поиски двоих 12-летних мальчиков, сбежавших из детского дома. Об этом сообщает Поиск пропавших детей-Красноярск.

Дмитрий А. и Артем Б. ушли из детдома им. Х.М. Совмена примерно в 23:00 часов 24 февраля. Волонтеры искали их всю ночь.

Утром следующего дня оба мальчика были найдены. По словам руководителя волонтеров Оксаны Василишиной, оба подростка целы и невредимы.

Они ушли к матери одного из мальчиков. Сейчас с ребятами общаются полицейские.