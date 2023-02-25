Глава агентства по развитию малого бизнеса Красноярского края покинула пост. Фото: соцсети Татьяна Бочаровой

Татьяна Бочарова ушла с поста главы агентства по развитию малого бизнеса в Красноярском крае. Соответствующее распоряжение появилось на сайте краевого правительства.

Бочарова ушла в отставку 22 февраля 2023 года. Она уволилась по собственному желанию. На своей странице в соцести чиновница сообщила, что решение принято по семейным обстоятельствам. Кто будет преемником Татьяна Бочаровой пока не сообщается.

С 2013 по 2019 года Бочарова трудилась в краевом парламенте в различных комитетах: по бюджету, экономической политике, а также комитет по промышленной политике, транспорту и связи. В 2019-2020 годах работала замминистра экономики края. В должности главы агентства по развитию малого бизнеса – с сентября 2020 года.