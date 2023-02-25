В Красноярске на улице Гладкова раскопают древний город. Фото: из тендера

Летом 2023 года в Свердловском районе Красноярска пройдут раскопки древнего города. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на тендер, объявленный городским Управлением капитального строительства.

По проекту раскопки пройдут возле дома на Гладкова, 20 на площади 906 квадратных метров. Дело в том, что в 2021 году здесь нашли остатки древнего города Тагарского поселения III-VI веков до нашей эры.

Торги будут длиться до 2 марта 2023 года. Подрядчик должен начать раскопки сразу после заключения контракта. Конечный срок завершения работ – 27 августа 2023 года. Необходимо успеть до начала строительства дороги-дублера до Судостроительной.