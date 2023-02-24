В Туве в столкновении двух легковушек погибли пять человек

Фото: Владислав Ховалыг

В Туве пять человек погибли в ночном ДТП. По словам главы республики Владислава Ховалыга, на территории Улуг-Хемского района столкнулись Renault Logan и УАЗ. Ховалыг выразил соболезнования близким погибших.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель УАЗа – он пьяным выехал на встречку. Сейчас полиция и прокуратура проводят проверку.

На данный момент заведено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Добавим, что на время праздников в Туве действует запрет на продажу алкоголя.