В Туве в столкновении двух легковушек погибли пять человек

Фото: Владислав Ховалыг
В Туве пять человек погибли в ночном ДТП. По словам главы республики Владислава Ховалыга, на территории Улуг-Хемского района столкнулись Renault Logan и УАЗ. Ховалыг выразил соболезнования близким погибших.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель УАЗа – он пьяным выехал на встречку. Сейчас полиция и прокуратура проводят проверку.
На данный момент заведено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Добавим, что на время праздников в Туве действует запрет на продажу алкоголя.