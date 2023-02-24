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НовостиОбщество24 февраля 2023 10:54

На Коммунальном мосту в Красноярске начали монтировать сеть для троллейбусов

Сейчас троллейбусы проезжают по мосту на автономном ходу
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Илья Зайцев

Фото: Илья Зайцев

В Красноярске начали монтаж проводов и опор для троллейбусов. Об этом сообщил депутат Илья Зайцев – по его словам, в ближайшее время возможно расширение троллейбусных маршрутов на правый берег.

– Помню и занимаюсь вашими вопросами про сокращению маршрута троллейбуса в микрорайоне Пашенный. Как только получу ответ - сразу сообщу, – добавил Зайцев.

Отметим, что троллейбусы ходят на правый берег через коммунальный мост и сейчас, но ранее им приходилось делать это автономно, без подключения к сети. Это стало возможно меньше двух лет назад, когда в Красноярске появились троллейбусы нового поколения.