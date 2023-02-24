На Коммунальном мосту в Красноярске начали монтировать сеть для троллейбусов

Фото: Илья Зайцев

В Красноярске начали монтаж проводов и опор для троллейбусов. Об этом сообщил депутат Илья Зайцев – по его словам, в ближайшее время возможно расширение троллейбусных маршрутов на правый берег.

– Помню и занимаюсь вашими вопросами про сокращению маршрута троллейбуса в микрорайоне Пашенный. Как только получу ответ - сразу сообщу, – добавил Зайцев.

Отметим, что троллейбусы ходят на правый берег через коммунальный мост и сейчас, но ранее им приходилось делать это автономно, без подключения к сети. Это стало возможно меньше двух лет назад, когда в Красноярске появились троллейбусы нового поколения.