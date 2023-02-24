В Красноярск ненадолго придет аномальное тепло

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня в Красноярске установится необычайно теплая погода. Сейчас термометры показывают около 4 градусов тепла, но синоптики отмечают, что воздух может прогреться и до +6 градусов. Суббота также будет теплой, но в воскресенье температура снова начнет падать ниже нуля.

В ночь на субботу синоптики ожидают температуру до +1 градуса. Непосредственно в субботу будет около +3 градусов, при этом ожидается снег с дождем.

К воскресенью погода снова начнет портиться: ночью температура упадет аж до -9 градусов, днем 26 февраля она не поднимется выше -7 градусов.