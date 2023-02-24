В Красноярске начались противопаводковые работы на Бугаче и Каче

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске городские службы начали противопаводковые работы на реках Бугач и Кача. Городские службы очищают протоки от льда, промывают водопропускные трубы и освобождают место под мостами.

«Точно предугадать, как поведет себя поток воды на каждом участке, порой не удается. Уже были факты подтоплений придомовых территорий вдоль рек. Во всех случаях помогаем жителям откачать воду и провести расчистку», – заявил мэр Владислав Логинов.

Сообщается, что на Бугаче вода уже местами вышла из берегов и начала топить частные участки и подвалы домов. Из-за этого реке сейчас уделяется особое внимание – 23 февраля работы на Бугаче продолжались весь день.