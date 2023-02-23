Время работы визит-центра Серебряного лога в Красноярске продлили до 21.00

Фото: телеграм-канал "ВЕРХУШИНА"

В «Гремячей гриве» визит-центр «Серебряный лог» изменил график своей работы. Теперь он будет закрываться на два часа позднее, в 21.00, сообщила Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края.

Такое решение было принято после многочисленных обращений посетителей, который с удовольствием приезжали бы погулять в Серебряный лог после работы.

Поэтому на ближайшие три месяца график работы скорректировали, и теперь визит-центр будет принимать гостей с 9 утра до 9 вечера.

Постоянный график утвердят, когда проанализируют активность посещений.