В небе над Красноярском сблизились Венера, Юпитер и Луна

Фото: телеграм-канал "Университет Решетнева"

22 и 23 февраля в небе над Красноярском можно будет увидеть удивительное зрелище. Венера, Юпитер и Луна сблизятся и выстроятся в одну линию, сообщает официальный канал Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева.

- 2 марта сближение будет еще более сильное, (примерно 0,5 градуса), но именно на сегодняшние праздники рядом с планетами будет виден серп молодой Луны. Главное, чтобы не подвела погода и дала насладиться красивым зрелищем, - рассказал руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

В ночь с 22 на 23 февраля красноярцы уже могли полюбоваться на удивительное зрелище. Небесные тела расположились треугольником.