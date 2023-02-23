В Красноярске планируют завершить долгострой на улице Баумана почти за 186 миллионов рублей

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В Красноярске объявлен конкурс по поиску подрядчика для завершения долгостроя по улице Баумана, 6. Заказчиком выступил Фонд защиты прав граждан – участников долевого строителя края. Информация об этом появилась на сайте закупок.

Многоэтажный дом начали строить еще в 2007 году, но оба застройщика поочередно становились банкротами. Здание завершено на 80%.

Начальная цена контракта составляет 185,8 миллиона рублей. Заявку можно подать до 10 марта.

Планируется, что 62 обманутых дольщика смогут заехать в свои квартиры уже к концу года.