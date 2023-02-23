Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 февраля 2023 3:08

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании 18-летней девушки в 1997 году

Спустя почти 26 лет полиция нашла свидетеля преступления
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В Красноярске следователи задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 18-летней девушки в 1997 году. Спустя почти 26 лет удалось отыскать свидетеля преступления, сообщает Следком по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Тело 18-летней девушки нашел 27 мая 1997 года водитель автобуса в лесополосе в Академгородке. Было заведено уголовное дело, но найти преступника тогда не удалось.

В 2023 году специалистам удалось отыскать свидетеля, который подробно рассказал о произошедшем четверть века назад.

По данным следствия, 26 мая вместе с девушкой в компании был 15-летний парень. Они выпивали, после чего юноша напал на жительницу Красноярска. Чтобы скрыть изнасилование, он сначала начал душить девушку, а затем несколько раз ударил по голове камнем. Она умерла на месте.

Сейчас мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу.