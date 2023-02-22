В Хакасии вслед за Красноярском объявили режим «черного неба»

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В Хакасии с вечера сегодняшнего дня устанавливается режим неблагоприятных метеоусловий. Он будет действовать до 25 февраля. НМУ первой степени опасности был объявлен в Абакане и Черногорске.

Ранее режим НМУ также установили в Красноярске и Минусинске. В Красноярске «черное небо» продержится до 24 февраля, в Минусинске его установили до 25-ого.

Отметим, что во всех городах Роспотребнадзор усилил мониторинг воздуха. В Красноярске ситуация с вредными выбросами может осложниться крупным пожаром возле «Тихих Зорь», из-за которого зловонный дым окутал большую часть Свердловского района.