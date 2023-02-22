На Красноярском водохранилище прокопали траншею от автомобилистов

Фото: мэрия Дивногорска

На Красноярском водохранилище появилась траншея, которая должна предотвратить выезд на лед автомобилей. Ее прокопали сотрудники Дивногорского поисково-спасательного отряда в заливе Шумиха. Траншея получилась 50 метров в длину и 20 сантиметров в глубину.

Работы были проведены из-за того, что автомобилисты игнорируют официальный действующий автозимник: безопасная переправа ведет от базы «Белые паруса» до поселка Хмельники и базы «Берендей». Однако многие приезжающие пытаются срезать дорогу, выезжая на небезопасный лед.

В администрации Дивногорска уточнили, что копают траншею уже второй раз за сезон. В администрации также напомнили элементарные правила поведения на ледовой переправе – такие как скоростной режим (до 30 км/ч) и выверенная дистанция между проезжающими автомобилями. Отдельно стоит отметить, что на льду водохранилища запрещено «дрифтовать».