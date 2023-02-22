В Красноярске локализовали пожар на складе холодильников на Свердловской

Фото: МЧС

В Красноярске локализовали пожар на складе на улице Свердловской. Крупное возгорание началось около 11:20 по местному времени, и за несколько часов площадь пожара увеличилась до 13 тысяч квадратов. Столб дыма виден со всех районов города, а весь Свердловский район оказался затянут вредными выбросами.

В МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 13 200 квадратных метров, к 19:30 по местному времени. В ведомстве предупредили, что работы по тушению пожара могут занять еще несколько дней. Погибших и пострадавших в ЧП нет.

Отметим также, что на месте работает лаборатория Роспотребнадзора: на складе хранились холодильники, и красноярцы опасаются, что в воздух попали тонны вредных продуктов горения пластмассы и других веществ.

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