Блогеров и журналистов Красноярского края приглашают принять участие в конкурсе

Для журналистов предусмотрены четыре номинации: «Лучший автор», «Лучший телесюжет», «Фото на память» и «За плодотворное сотрудничество». Фото предоставлено компанией

В Красноярском крае стартовали сразу три творческих конкурса - для детей Кежемского района, блогеров и журналистов средств массовой информации Красноярского края. Мероприятия организованы АО «Богучанская ГЭС» специально к Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта. Конкурсы объединяет одна направленность: охрана водных ресурсов, восстановление поголовья краснокнижных видов, реализация экологических проектов.

Участники конкурса для блогеров должны рассказать, что автор знает о станции сейчас и что хотел бы увидеть во время блого-тура, запланированного на июнь 2023 года. В конкурсе для журналистов предусмотрены четыре номинации: «Лучший автор», «Лучший телесюжет», «Фото на память» и «За плодотворное сотрудничество». В специальной номинации «Лучший блогер» будет вручена награда за публикацию о Богучанской ГЭС на личной странице автора в социальных сетях.

Дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет из Кежемского района могут принять участие в конкурсе «Живая вода-2023». Участники должны рассказать своим ровесникам о необходимости беречь природу, участвовать в экологических акциях и помогать энергетикам, экономя ресурсы.

Воспитанники детских садов (5-7 лет) могут представить на конкурс поделки из пластилина или глины для лепки, изображающие реку или озеро, их берега и обитателей. Школьникам младших классов (7-9 лет) предлагается попробовать себя в роли дизайнера и разработать для Богучанской ГЭС логотип акции по восстановлению поголовья осетра.

Школьникам постарше (10-17 лет) предложены две темы для сочинений: «Живая река – чистые берега» (текст-обращение к ровесникам) и «Мой край – источник вдохновенья» (рассказ, эссе, стихи о красоте и уникальности природы Кежемского района).

Дополнительная номинация «Мобильный оператор» доступна участникам любого возраста: дети могут снять видеозарисовку «Сила воды в ее чистоте», главное условие - автор ролика должен передать мысль о необходимости сохранения чистоты воды в любой ее форме.

Подведение итогов конкурса состоится 24 марта 2023 года. Партнерами конкурса являются Центр дополнительного образования детей и образовательные учреждения Кежемского района.

Подробную информацию о конкурсах смотрите здесь.