В популярных соцсетях и мессенджерах увеличена пропускная способность

Пропускная способность в каналах связи с популярными сервисами возросла – на 45% в соцсети VK и на 40% Telegram. Это сократит минимальную задержку сигнала и ускорит загрузку данных в мессенджерах, социальных сетях, образовательных, игровых и других популярных онлайн-сервисах. Операторы сотовой связи отмечают, что интерес абонентов к соцсетям растет из года в год. Трафик увеличивается, поэтому для улучшения качества работы популярных онлайн-сервисов необходимо строить и модернизировать сотовую инфраструктуру. Так, например, МегаФон расширил количество подключений к узлам связи и дата центрам VK в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске. Увеличение пропускной способности повысило скорость и сократило время отклика сервера. Теперь пользователи смогут быстрее скачивать и загружать файлы, вести прямые трансляции и играть в онлайн-игры с минимальными задержками.

По данным аналитиков компании, только в январе 2023 года трафик в VK вырос на 62% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Растет популярность и у Telegram: в январе абоненты потратили в мессенджере в 3 раза больше трафика, чем год назад.

– Ежедневно с помощью мобильного интернета абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента, поэтому важно модернизировать сотовую инфраструктуру, улучшать качество работы популярных онлайн-сервисов, - считает Алексей Титов, технический директор МегаФон.