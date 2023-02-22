В Красноярске коронавирусом заболел еще 161 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 22 февраля 2023 года коронавирусом заболел еще 161 человек (сутки назад 147). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 430 651 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 145 пациентов (в то время как день назад было 93 человека), а за все время – 417 941 красноярец. То есть, число выздоровевших резко выросло.

За сутки госпитализировано 56 человек, что на 11 больше дня предыдущего, тогда в больницу попали лишь 45 пациентов. Также на сутки от COVID-19 не умер никто. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 269 человек.