В Красноярске на Свердловской зафиксировано превышение в несколько раз вредных частиц в воздухе

Фото: тг-канал Дмитрия Горяева

Красноярский Роспотребнадзор следит за качеством воздуха у жилых построек вблизи пожара на Свердловской. Как сообщает ведомство, зафиксировано превышение содержания вредных частиц в воздухе в несколько раз.

Специалисты определили, что превышение гигиенических нормативов максимальных разовых концентраций по содержанию взвешенных веществ составляет в 1,2 раза, диоксида азота — в 1,1 раз, взвешенных частиц РМ2,5 — в 3,25 раз, взвешенных частиц РМ10 — в 1,75 раз.

По ряду других веществ мониторинг атмосферного воздуха продолжается.