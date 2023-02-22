В Красноярске 22-летний парень проведет неделю за решеткой из-за тонировки стекол в машине

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полицейские остановили 22-летнего водителя на машине с тонированными стеклами. Оказалось, он уже не единожды получал письменное требование ее снять, сообщает ГИБДД по региону.

После замера светопропускаемости пленки, которая на лобовом и боковых стеклах составила 10% и 5%, инспекторы решили доставить нарушителя в суд.

- И что теперь делать?

- Судья скажет!

- Ну вы поймите, я же ее уже снял!

- А до этого что ж не сняли, у вас два дня было.

- Не успел.

Судя по видео, молодой человек удивился такому развитию событий. В суд его доставили на патрульной машине. Решение, которое ему огласили – неделя административного ареста.