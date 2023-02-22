Парковку рядом с новой поликлиникой в Покровском в Красноярске увеличат на 42 машиноместа

Фото: администрация Красноярска

Рядом с новой поликлиникой в микрорайоне «Покровский» в Красноярске оборудуют дополнительную парковку. Пока стоянка на территории рассчитана на 20 машин, сообщает администрация города.

Чтобы расширить парковку, прорабатывается вариант с переносом забора больницы ближе к дороге. Такой вариант позволит максимально сохранить все деревья и при этом увеличить вместимость стоянки на 42 места.

Обойдутся все работы почти в 6,5 миллионов рублей. Работы начнутся летом. Параллельно будут вноситься изменения в градостроительные документы.

Станет удобнее и тем, кто планирует добираться до поликлиники на автобусе – в 300 метрах от больницы организуют дополнительную остановку.