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НовостиОбщество22 февраля 2023 7:52

В Красноярске обустроят сквер на Водянникова

В планах установить здесь памятник Андрею Водянникову
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске планируется обустройство нового сквера по улице Водянникова. Это стало возможным после подписания соглашения о партнерстве с компанией РУСАЛ, сообщает администрация города.

Раньше на улице, названной в честь Героя Советского Союза Андрея Водянникова, стоял его бюст. Его демонтировали, так как он пришел в негодность, однако жители хотели бы вернуть память о знаменитом земляке.

По проекту в сквере благоустроят прогулочные аллеи, установят лавочки. Должен тут появиться и памятник – его эскиз уже готов.