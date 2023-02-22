В Красноярске обустроят сквер на Водянникова

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске планируется обустройство нового сквера по улице Водянникова. Это стало возможным после подписания соглашения о партнерстве с компанией РУСАЛ, сообщает администрация города.

Раньше на улице, названной в честь Героя Советского Союза Андрея Водянникова, стоял его бюст. Его демонтировали, так как он пришел в негодность, однако жители хотели бы вернуть память о знаменитом земляке.

По проекту в сквере благоустроят прогулочные аллеи, установят лавочки. Должен тут появиться и памятник – его эскиз уже готов.