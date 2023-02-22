Для застройщиков в Красноярске разработали рекомендации по оформлению подпорных стен

Фото: администрация Красноярска

Красноярское управление архитектуры разработало рекомендации по оформлению подпорных стен в городе. Воспользоваться ими могут как частные застройщики, так и структурные подразделения администрации, и управляющие компании, сообщили в городской мэрии.

Среди общих советов – использование натуральных цветов и материалов, таких как кирпич, бетон и камень. Желательно использовать зелень. Для этого специалисты привели целый список растений, которые будут хорошо расти и смотреться вдоль стен.

А вот нанести граффити можно только после согласования эскиза с властями.

Сейчас в краевой столице 388 подпорных стен, 127 из которых находятся в муниципальной собственности.