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НовостиОбщество22 февраля 2023 7:40

Для застройщиков в Красноярске разработали рекомендации по оформлению подпорных стен

Приведен даже список растений, которые можно посадить вдоль стен
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Красноярское управление архитектуры разработало рекомендации по оформлению подпорных стен в городе. Воспользоваться ими могут как частные застройщики, так и структурные подразделения администрации, и управляющие компании, сообщили в городской мэрии.

Среди общих советов – использование натуральных цветов и материалов, таких как кирпич, бетон и камень. Желательно использовать зелень. Для этого специалисты привели целый список растений, которые будут хорошо расти и смотреться вдоль стен.

А вот нанести граффити можно только после согласования эскиза с властями.

Сейчас в краевой столице 388 подпорных стен, 127 из которых находятся в муниципальной собственности.