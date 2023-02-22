В Красноярске судебные приставы привезли раненным бойцам в госпиталь продуктовые наборы

Фото: ГУФССП

В Красноярске судебные приставы привезли раненным на СВО бойцам в госпиталь продуктовые наборы. Как сообщает «МК-Красноярск» со ссылкой на ГУФССП, лежащие в госпитале бойцы получили 30 коробок фруктов, сладостей и компота.

Навестить раненных отправились сотрудники ведомства, которые сами недавно вернулись с СВО, а также ветераны службы. Они поблагодарили военнослужащих за их храбрость и мужество, которые те проявили при выполнении воинского долга. Ну и конечно же пожелали им скорейшего выздоровления.

Пациенты были общению с сотрудниками ведомства и гостинцам.