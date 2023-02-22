В Красноярске из-за серьезного пожара на Свердловской,6А ограничили движение на правом берегу

Фото: МЧС

В Красноярске из-за серьезного пожара на Свердловской, 6А ограничили движение со стороны перекрестка с круговым движением в сторону Лесников. Как сообщают в ГИБДД, сотрудники ДПС регулируют поток автомобилистов, помогая беспрепятственно проезжать спецтехнике. Водителей просят воздержаться от поездок в данном направлении.

Напомним, что 22 февраля в 11.22 стало известно о серьезном пожаре в складских помещениях. На место прибыло 37 человек и 12 единиц техники, сейчас количество пожарных увеличилось до 73 человек и 25 машин. Площадь пожара составляет порядка 2,5 тысяч квадратных метров.

Судя по данным 2ГИС, в здании находится склад-магазин компании по выбору банных и отопительных печей и каминов, спортивно-развлекательный центр и автосервис.

Роспотребнадзор организовал мониторинг воздуха на территории жилой постройки, которая подвергается задымлению.