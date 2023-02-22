В Красноярске 25 февраля пройдут мотогонки на льду

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске 25 февраля на стадионе «Сибирь» пройдут мотогонки на льду. Как сообщили в администрации, участие в соревнованиях примут начинающие молодые спортсмены в возрасте от 15 лет.

Все гонщики должны иметь обязательную специальную подготовку и допуск врача. Спортсмены младше 2005 года обязаны предоставить письменное разрешение родителей, заверенное нотариусом.

Программа мероприятия: 09:00-12:00 – знакомство участников с трассой; 12:00-16:00 – работа комиссии по допуску участников; 16:15 – открытие соревнований; 16:30 – начало заездов; 19:00 – награждение победителей и призеров соревнований.