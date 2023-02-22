В Красноярском крае мужчина зарезал родственницу, а затем поджег дом, чтобы замести следы убийства

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Назаровском районе, Красноярский край, 43-летний мужчина зарезал сожительницу своего брата, а затем спалил дом, чтобы замести следы убийства. Но, как сообщили в СК, во время тушения пожара было обнаружено тело 37-летней женщины. Во время осмотра специалисты заметили, что грудная клетка вся в колото-резанных ранах. Было заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Оказалось, что все произошло из-за дележки наследства. К 37-летней женщине приехали родственники, среди них был брат её сожителя. Во время застолья стали обсуждать вопросы наследования имущества одного из членов семьи, но мирно поговорить не получилось. Мужчина схватился за нож и бросился на сожительницу брата. Женщина умерла практически сразу.

Поняв, что натворил, житель Назарово решил замести следы и сбежать, устроив сильный пожар. Он понадеялся, что тело убитой сгорит, но этого не произошло.

Мужчина еще не задержан, его активно ищут силовики.