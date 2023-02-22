В Богучанском районе на трассе пьяный водитель лесовоза врезался в микроавтобус с 7 пассажирами

Фото: Прокуратура

В Богучанском районе на трассе Кодинск-Красноярск 21 февраля пьяный водитель лесовоза выехал на встречку и врезался в микроавтобус Hyundai c 7 пассажирами. О количестве пострадавших пока не сообщается.

Как пояснили в прокуратуре, оказалось что пассажиров водитель микроавтобуса перевозил без лицензии, а также без нужной категории D в правах. У водителя лесовоза также не была открыта категория С. Они оба не имели права управлять транспортными средствами.

После проверки водителя лесовоза, алкотестер показал 0,28 промилле. Автомобилист пояснил, что употреблял алкоголь накануне вечером.

Прокуратура проводит проверку по данному ДТП. Специалисты выяснят, соблюдалось ли законодательство о безопасности дорожного движения перевозчиком пассажиров, так организацией, выпустившей на линию грузовое автотранспортное средство.