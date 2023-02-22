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НовостиОбщество22 февраля 2023 4:38

Роспотребнадзор предупреждает жителей Красноярского края о появлении поддельного сайта ведомства

Юридическая фирма решила замаскироваться, чтобы привлечь новых клиентов
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Роспотребнадзор

Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев предупреждает жителей региона о том, что в интернете появился поддельный сайт ведомства. Как рассказал руководитель в телеграм-канале, юридическая фирма решила замаскироваться под Роспотребнадзор, чтобы прорекламировать свои услуги и получить новых клиентов.

В рекламе и ссылке указано — «Роспотребнадзор Красноярск! Юридическая консультация». На сайте размещены предложения по оказанию юридических услуг индивидуальным предпринимателем Аристовой К.И.

Информация о подделке передана в Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю для принятия соответствующих мер.

Напоминаем, что официальный сайт Роспотребнадзора можно найти здесь.