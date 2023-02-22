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НовостиОбщество22 февраля 2023 3:40

В Красноярске перевозчики перечислят на поддержку участников СВО выручку за 24 февраля

На эти деньги планируется купить технику и предметы быта
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: ИВАНОВА Диана

Ассоциация перевозчиков в Красноярске решила перевести всю дневную выручку за 24 февраля в поддержку бойцов, которые находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщают Gornovosti.

Идею, которую выдвинули в ассоциации, поддержали все городские перевозчики. До этого они уже отправляли военнослужащим медикаменты и необходимое им оборудование.

На прибыль с пассажирских маршрутов в этот раз планируется купить технику и предметы быта. Рассматривается и вариант покупки автомобилей «УАЗ».