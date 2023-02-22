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НовостиДом. Семья22 февраля 2023 2:56

Камеры Саяно-Шушенского заповедника «поймали» резвящихся в снегу котят снежного барса

Ирбисам сейчас около 8 месяцев
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Саяно-Шушенский заповедник

Фото: Саяно-Шушенский заповедник

Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника «поймали» резвящихся в снегу котят снежного барса. Как рассказали в пресс-службе, ирбисам сейчас около 8 месяцев. Это уже второе потомство самочки, привезенной из Таджикистана.

Котятки уже хорошо подросли. Они, играючи, нападают друг на друга, борются между собой. Таким образом малыши готовятся ко взрослой жизни, осваивают навыки охоты. Самостоятельность у них начинается в возрасте около полутора лет, а до тех пор они ходят только с матерью. На сегодняшний день снежный барс по-прежнему остаётся самым малоизученным представителем семейства.