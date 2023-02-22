Камеры Саяно-Шушенского заповедника «поймали» резвящихся в снегу котят снежного барса

Фото: Саяно-Шушенский заповедник

Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника «поймали» резвящихся в снегу котят снежного барса. Как рассказали в пресс-службе, ирбисам сейчас около 8 месяцев. Это уже второе потомство самочки, привезенной из Таджикистана.

Котятки уже хорошо подросли. Они, играючи, нападают друг на друга, борются между собой. Таким образом малыши готовятся ко взрослой жизни, осваивают навыки охоты. Самостоятельность у них начинается в возрасте около полутора лет, а до тех пор они ходят только с матерью. На сегодняшний день снежный барс по-прежнему остаётся самым малоизученным представителем семейства.