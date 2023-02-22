В Красноярском крае большинство мужчин строители и добытчики полезных ископаемых

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае проживает 1331,5 тысячи мужчин (по данным на 1 января 2022 года). Как сообщает Красноярскстат, подготовивший данные ко Дню защитника Отечества, мужской пол составляет 46,7% общей численности населения края. В трудоспособном возрасте 64,7%, моложе трудоспособного возраста – 22%, старше – 13,3%.

Средний возраст сильной половины населения региона – 36,4 года. В Красноярском крае довольно большое количество долгожителей: 489 мужчин в возрасте 95 лет и старше, из них в возрасте 100 лет и старше – 97 человек.

Отметим, что высшее образование есть у 19,7% мужчин, неполное (незаконченное) высшее – 2,5%, среднее профессиональное – 41,3%, общее образование – 35 процентов. Послевузовское образование имеют 1 процент мужчин края.

Уровень безработицы среди мужчин региона – всего 2,5%, в то же время уровень занятости среди представителей сильного пола от 15 и старше 66,9%. Самое большое количество мужчин работает в сфере строительства, (88,8% от занятых в соответствующей сфере экономической деятельности), затем на втором месте добыча полезных ископаемых (83,3%), и на третьем - обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (78,5 процента).