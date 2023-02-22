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НовостиПолитика22 февраля 2023 1:56

Погибли двое участников СВО на Украине из Минусинска

Прощание с Николаем Крамаренко и Дмитрием Пережогиным будет сообщено дополнительно
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: администрация Минусинска

Фото: администрация Минусинска

Стало известно о гибели двоих участников СВО на Украине из Минусинска. Как сообщает администрация города, пока о дате прощания с 41-летним Николаем Крамаренко и 22-летним Дмитрием Пережогиным ничего неизвестно, место и время будет сообщено дополнительно.

Крамаренко уроженец Минусинска. С 1991 по 2001 года служил старшим оператором в пограничных войсках. После объявления СВО заключил контракт с минобороны и отправился в зону военных действий. Младший сержант, гранатомётчик мотострелкового взвода погиб 7 февраля.

Пережогин также родился и вырос в Минусинске. В 2021 году он вернулся после срочной службы, а в 2022 его мобилизовали. В зону СВО он отправился в должности водителя разведывательного отделения. Погиб 13 февраля.