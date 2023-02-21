Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 февраля 2023 15:11

Урбанист раскритиковал проект платной парковки в центре Красноярска

Он отметил, что она не справляется со своей задачей, а власти сильно усложнили процесс контроля
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Аркадий Гершман

Фото: Аркадий Гершман

Московский урбанист Аркадий Гершман устроил разнос платной парковке в центре Красноярска, на Красной армии. Гершман раньше жил в Красноярске – он отметил, что парковка появилась там вновь спустя пять лет после неудачного эксперимента, и назвал ее «извращением».

– В целом, уличные парковки делают по одному принципу: человек паркуется в кармане и вносит предоплату по телефону или через паркомат, чтобы не получить штраф. В Красноярске же знатно усложнили этот процесс: на улицах поставили замки, которые можно открыть только через приложение и только в конце человек платит стоимость фактической стоянки, – отметил урбанист.

Гершман также заявил, что уличная парковка должна быть дороже чем паркинги, чтобы бизнесменам было выгодно строить паркинги и привлекать автомобилистов. Это помогло бы разгрузить улицы, а места под парковки можно было бы благоустроить.

– Главное же, что платная парковка не сумела справится со своей задачей и улица все еще запаркована вторым рядом — в итоге город все же запускает по улице машину контроля! То есть можно было и не тратится на эти замки и всё усложнять, – добавил урбанист.