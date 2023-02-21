Урбанист раскритиковал проект платной парковки в центре Красноярска

Фото: Аркадий Гершман

Московский урбанист Аркадий Гершман устроил разнос платной парковке в центре Красноярска, на Красной армии. Гершман раньше жил в Красноярске – он отметил, что парковка появилась там вновь спустя пять лет после неудачного эксперимента, и назвал ее «извращением».

– В целом, уличные парковки делают по одному принципу: человек паркуется в кармане и вносит предоплату по телефону или через паркомат, чтобы не получить штраф. В Красноярске же знатно усложнили этот процесс: на улицах поставили замки, которые можно открыть только через приложение и только в конце человек платит стоимость фактической стоянки, – отметил урбанист.

Гершман также заявил, что уличная парковка должна быть дороже чем паркинги, чтобы бизнесменам было выгодно строить паркинги и привлекать автомобилистов. Это помогло бы разгрузить улицы, а места под парковки можно было бы благоустроить.

– Главное же, что платная парковка не сумела справится со своей задачей и улица все еще запаркована вторым рядом — в итоге город все же запускает по улице машину контроля! То есть можно было и не тратится на эти замки и всё усложнять, – добавил урбанист.