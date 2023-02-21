Губернатор Красноярского края оценил обращение Путина

Фото и видео: тг-канал Александра Усса

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию. Президент в своем выступлении затронул тему СВО, обвинил западные страны в провокации конфликта на Украине и объявил о выходе России из «ядерного» договора об СНВ. Губернатор Усс заявил, что выступление Путина «было очень вдохновляющим».

– Это означает и продолжение реформирования вооруженных сил, и кадровое решение с опорой на тех, кто зарекомендовал себя в ходе СВО. Это и помощь тем семьям, члены которых сегодня участвуют в боевых действиях. Это, конечно, и экономическое развитие. Россия выдержала очень серьезное санкционное давление. Это хорошо заметно и на примере Красноярского края, — сказал Усс.

Отметим, что комментарий губернатор дал сразу после выступления Путина. Усс был приглашен лично послушать обращение в Гостиный двор в Москве.