Житель Тувы из-за плача избил до смерти девочку-инвалида

Фото: СК по Республике Тыва

В Туве будут судить местного жителя, который убил свою 9-летнюю падчерицу из-за плача. Об этом сообщает республиканский.

Трагедия произошла в доме на улице Юбилейная в городе Ак-Довурак. 9-летняя девочка-инвалид осталась наедине со своим 39-летним отчимом. В какой-то момент ребенок начал плакать, что разозлило мужчину.

В итоге он набросился на ребенка и начал избивать. От травм девочка скончалась на месте. Изверга вскоре задержали, он во всем признался. В его отношении было заведено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Расследование окончено. Материалы дела уже переданы в суд.