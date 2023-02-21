Коррекционную школу на Тимошенкова в Красноярске планируют открыть в сентябре

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Здание коррекционной школы №7 в Красноярске собираются открыть в сентябре 2023 года. Об этом сообщил депутат краевого парламента Илья Зайцев.

Последний срок сдачи объекта – 1 августа, а ввод в эксплуатацию – в сентябре. По словам Зайцева, новые переносы сроков открытия школы не допускаются. Нюанс в том, что в смету ремонта были введены изменения, которые изначально не предусматривались.

Сейчас завершены работы по демонтажу. На объекте ежедневно работают по 30 человек в две смены. Идет подготовка к заливке полов, возводятся гипсокартонные стены.

Среди дополнительных задач: благоустройство территории вокруг школы, новые ограждения и освещение.