Красноярскэнергосбыт составил антирейтинг должников за электроэнергию из числа УК и ТСЖ

Красноярскэнергосбыт подвел итоги деятельности управляющих компаний и ТСЖ за 2022 год. В число злостных неплательщиков попали 33 обслуживающие организации: они задолжали за потребленную электроэнергию от 100 тыс. до 10,9 млн рублей. Совокупный же долг составил 43,5 млн рублей.

По словам исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олега Дьяченко, стабильно вносят платежи за потребленную электроэнергию почти 80% обслуживающих организаций. Хотя бы один раз нарушали требования договора в части оплаты электроэнергии 173 УК или ТСЖ.

Отметим, что неоплата счетов влечет за собой серьезные последствия: административные штрафы, арест счетов и имущества, а иногда может наступить и уголовная ответственность, или же предприятие лишится лицензии.

Так, по словам представителей энергосбытовой компании, в отношении нескольких предприятий возбуждено три уголовных дела, которые на данный момент находятся на рассмотрении в суде.

Кроме того, по ООО «УК Регион-ЖКХ» (Назарово) Арбитражным судом Красноярского края вынесено решение о дисквалификации руководителя управляющей компании за долги. А у ООО «УК «Гарант-С» (Лесосибирск), в ведении которого находятся 103 многоквартирных дома в поселке Стрелка, долг перед энергетиками составляет почти в 3,3 млн рублей.

Помимо этого, в перечень должников по итогам 2022 года попали обслуживающие организации из Красноярска, Дивногорска, Минусинска, Боготола, Ачинска, Заозерного, Иланского, а также Енисейского и Емельяновского районов.

Полный перечень организаций должников опубликован здесь.