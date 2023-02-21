Красноярский Роспотребнадзор рассказал, как снизить калорийность блинов
Фото: Мария ЛЕНЦ
Роспотребнадзор Красноярского края к Масленице рассказал, как снизить калорийность блинов. Советы в телеграм-канале ведомства.
Специалисты дали красноярцам ряд советов, как снизить калорийность и сохранить полезные свойства. Так, лучше заменить пшеничную муку на ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь. Также лучше снизить до минимума количество сливочного масла и сахара, выбирать нежирный кефир.
Обогатить блинное тесто поможет зелень. Для начинки рекомендуется использовать ягоды, фрукты, нежирный творог, а вместо сметаны – нежирный йогурт.
А чтоб не переесть, Роспотребнадзор советует разрезать блин и каждый кусочек наполнить разной начинкой.