В Красноярске коронавирусом заболели еще 147 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 21 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 147 человек (сутки назад 120). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 430 490 человека. При этом за минувшие сутки вылечились лишь 93 пациента (в то время как день назад был 26 человек), а за все время – 417 796 красноярцев. То есть, число выздоровевших резко выросло.

За сутки госпитализировано 45 человек, что на 10 больше дня предыдущего, тогда в больницу попали лишь 22 пациента. Также на сутки от COVID-19 скончался от вируса 1 человека. Показатель сохраняется уже 5 дней к ряду. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 269 человек.