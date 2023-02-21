Напавшего на 12-летнюю девочку жителя Красноярска отправили под домашний арест Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске под домашний арест отправили 19-летнего парня, совершившего развратные действия в отношении 12-летней девочки. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в региональном СК.

15 февраля, когда школьница возвращалась домой, с ней в подъезд зашел парень. Он снял при ней штаны и показал детородный орган, после чего просто сбежал. Шокированная девочка рассказала обо всем родителям, которые обратились в органы.

Через несколько дней подозреваемого задержали, им оказался 19-летний парень. Молодой человек во всем признался. В его отношении завели уголовное дело за развратные действия.

Накануне юноше избрали меру пресечения. Его отправили под домашний арест. В СК подчеркнули, на подозреваемом будет специальный браслет. Поэтому, если он выйдет из дома, это сразу заметят правоохранители. Девочке ничто не угрожает.