В Красноярском крае задержали браконьеров, застреливших шесть косуль

В Красноярском крае задержали браконьеров, застреливших шесть косулей. Фото: МВД по краю

В Красноярском крае полицейские и охотинспекторы задержали браконьеров, которые убили шесть косуль. Об этом сообщает МВД по краю.

В Новоселовской районе группа мужчин в лесу без разрешения на охоту застрелили шесть особей косулей. Они успели освежевать туши перед тем, как их поймали, но вывезти добычи не смогли. Подозреваемыми оказались 52-летний красноярец, 59-летний дивногорец и 58-летний житель Балахтинского района.

Полицейские изъяли шесть туш сибирской косули, ружье, патроны, снегоход и нарты. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Охотникам грозит до 5 лет лишения свободы. Пока расследуется дело, мужчин отпустили под обязательство о явке.