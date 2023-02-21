Жителя Красноярского края осудили за незаконную охоту на соболей и зайцев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае местного жителя осудили за браконьерство. Об этом сообщает минэкологии региона.

В Курагинском районе мужчина незаконно добыл 12 соболей и 9 зайцев. Сумма ущерба составила 567 тысяч рублей. Выяснилось, что он охотился с помощью ногозахватывающих капканов, которые запрещены, а также не имеет разрешения на охоту.

Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно. Он также должен возместить всю сумму ущерба. До исполнения решения суда его имущество находится под арестом.

В минэкологии Красноярского края напоминают, что о нарушениях правил охоты или о браконьерстве можно сообщить по номеру +7 (391) 227-72-59.