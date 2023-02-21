В Красноярске девочке-инвалиду выплатили 10 тысяч рублей за укус бездомной собаки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ребенку выплатили 10 тысяч рублей за укус бродячей собаки. Об этом сообщает «МК-Красноярск» со ссылкой на прокуратуру.

Все случилось еще в мае 2022 года в Солнечном. Ребенок играл на детской площадке, когда на нее набросился бродячий пес. Прокуратура направила иск на Управление инфраструктуры, дорог и благоустройства.

В итоге суд встал на сторону ведомства и девочки. В качестве компенсации морального вреда ей будет выплачено 10 тысяч рублей.