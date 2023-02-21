В Красноярске пресекли контрабанду военного снаряжения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске выявили попытку отправить за границу военное снаряжение. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской таможни.

Так, товары военного назначения в другую страну собирался отправить 37-летний красноярец. Он хотел передать покупателям из дальнего зарубежья элементы снаряжения «Ратник».

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «контрабанда иного вооружения». По данной статье мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что 2 февраля сотрудники ФСБ задержали жителя Красноярска, который пытался отправить за границу каску. Мужчина находится под подпиской о невыезде.