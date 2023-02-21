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НовостиПолитика21 февраля 2023 5:09

Губернатор Красноярского края Александр Усс примет участие в обращении Путина к Федеральному Собранию

Оно начнется в 16:00 часов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: kremlin.ru/

Фото: kremlin.ru/

Глава Красноярского края Александр Усс примет участие в обращении президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Александр Усс вылетел в Москву, чтобы принять участие в заседании Федерального Собрания. Посмотреть обращение Путина можно будет в 16:00 часов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что речь пойдет о специальной военной операции, обстановке в мире, а также об экономике и социальной сфере России.