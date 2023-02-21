В Красноярске 23 февраля каток на Стрелке для мужчин будет бесплатным Фото: Мария ЛЕНЦ

23 февраля каток на Стрелке в Красноярске будет бесплатным для мужчин. Об этом сообщает Красгорпарк.

Праздничный сеанс начнется в четверг в 15:00 часов. До 16:30 часов для посетителей будет работать ведущий с конкурсами и подарками. Кроме того, организаторы установят фотозону.

Бонусом для мужчин станет бесплатная работа катка. Нужно будет оплатить лишь прокат коньков. Сеансы начинаются в 12:00 часов по 90 минут. Куда сходить на День защитника Отечества можно здесь.