В красноярских «Тихих зорях» планируют построить школу на 1 550 мест

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В Красноярске мэрия заключила контракт на проектирование школы в микрорайоне «Тихие зори». Об этом сообщает депутат краевого парламента Илья Зайцев.

Школу планируют построить на берегу Енисея. Она будет рассчитана на 1 550 мест (62 класса). До конца года подрядчик должен провести изыскания. В школе предусмотрены: актовый зал, уличная игровая площадка, само собой, столовая и спортзал.

В начальной школе будут кабинеты продленки и раздельные спальни отдельно для девочек и мальчиков. Средства на строительство школы выделит край, город же отвечает за проектирование здания.