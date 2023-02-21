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НовостиОбщество21 февраля 2023 4:27

В красноярских «Тихих зорях» планируют построить школу на 1 550 мест

Контракт на проектирование здания уже заключен
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: t.me/zaitsev24

Фото: t.me/zaitsev24

В Красноярске мэрия заключила контракт на проектирование школы в микрорайоне «Тихие зори». Об этом сообщает депутат краевого парламента Илья Зайцев.

Школу планируют построить на берегу Енисея. Она будет рассчитана на 1 550 мест (62 класса). До конца года подрядчик должен провести изыскания. В школе предусмотрены: актовый зал, уличная игровая площадка, само собой, столовая и спортзал.

В начальной школе будут кабинеты продленки и раздельные спальни отдельно для девочек и мальчиков. Средства на строительство школы выделит край, город же отвечает за проектирование здания.