За убийство кошки в Красноярском крае мужчине грозит до 3 лет тюрьмы

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Полицейские завели уголовное дело на жителя Абанского района, которого подозревают в смерти домашнего кота. С жалобой на собственного 46-летнего мужа в дежурную часть пришла его жена, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Она объяснила, что муж убил животное, будучи пьяным. Тело кошки Лизы эксперты забрали на экспертизу. Она подтвердила, что питомец погиб в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Сам мужчина рассказал, что ударил кошку, так как рассердился за то, что она запрыгнула на стол.

Теперь его ждет судебное разбирательство – на него завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Наказание, которое предусмотрено за это – до 3 лет лишения свободы.