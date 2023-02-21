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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 2:52

В Канске женщина подменила у 91-летнего мужчины 570 тысяч рублей банкнотами «Банка приколов»

Заведено уголовное дело
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Канске задержали 58-летнюю женщину, которая заменила 570 тысяч рублей билетами «Банка приколов». Обман заметил 91-летний хозяин накоплений и обратился в полицию, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Тайник с деньгами мужчина устроил в хозяйственной постройке рядом с домом и был уверен, что место выбрано надежное. Однако его обнаружила женщина, которая помогала ему и пользовалась полным доверием.

Как оказалось, как-то она пошла за картофелем и, прибираясь, нашла тайник. Деньги «помощница» забирала постепенно, заменяя их на банкноты «Банка приколов». В январе 2023 года она взяла оставшиеся 300 тысяч рублей. На отложенные мужчиной деньги она покупала продукты, вещи и оплачивала счета.

Обман мужчина обнаружил во время очередной проверки. Как он пояснил полиции, деньги он копил почти 10 лет и периодически пересчитывал их.

На похитительницу заведено уголовное дело по статье «Кража».